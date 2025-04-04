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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %35,7 yükseldi

Cuma, 04 Nisan 2025 10:53:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Şubat ayında inşaat demiri ihracatı aylık %14,9 düşüş ve yıllık %18,4 artışla 353.207 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %14,2 düşüş ve yıllık %10 artışla 197,17 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %35,7 artışla 768.212 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %27,9 artışla 427,1 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %138 artışla 228.322 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 72.709 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 50.064 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk iki ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)     
 Ocak-Şubat 2025Ocak-Şubat 2024Yıllık değişim
(%)		Şubat 2025Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

Yemen228.32295.91813854.33823.422132
Romanya72.70949.86345,825.84243.235-40,2
Arnavutluk50.06435.62540,533.08414.629126,2
Ürdün46.136--16.100--
Suriye37.12813.45017615.1565.660167,8
Belçika34.5693.397917,624.5322.404920,5
KKTC33.54222.64848,117.03411.53147,7
Litvanya23.999--9.500--
BAE23.639--10.460--
Peru16.90930.505-44,616.90926.005-35

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2025


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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