Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %35,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Şubat ayında inşaat demiri ihracatı aylık %14,9 düşüş ve yıllık %18,4 artışla 353.207 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %14,2 düşüş ve yıllık %10 artışla 197,17 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye 'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %35,7 artışla 768.212 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %27,9 artışla 427,1 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %138 artışla 228.322 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye 'den 72.709 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 50.064 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye 'nin ilk iki ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 228.322 95.918 138 54.338 23.422 132 Romanya 72.709 49.863 45,8 25.842 43.235 -40,2 Arnavutluk 50.064 35.625 40,5 33.084 14.629 126,2 Ürdün 46.136 - - 16.100 - - Suriye 37.128 13.450 176 15.156 5.660 167,8 Belçika 34.569 3.397 917,6 24.532 2.404 920,5 KKTC 33.542 22.648 48,1 17.034 11.531 47,7 Litvanya 23.999 - - 9.500 - - BAE 23.639 - - 10.460 - - Peru 16.909 30.505 -44,6 16.909 26.005 -35

Ocak-Şubat döneminde Türkiye 'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2025