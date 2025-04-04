Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %35,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Şubat ayında inşaat demiri ihracatı aylık %14,9 düşüş ve yıllık %18,4 artışla 353.207 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %14,2 düşüş ve yıllık %10 artışla 197,17 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %35,7 artışla 768.212 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %27,9 artışla 427,1 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Ocak-Şubat 2025
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %138 artışla 228.322 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 72.709 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 50.064 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk iki ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2025
|Ocak-Şubat 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2025
|Şubat 2024
Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|228.322
|95.918
|138
|54.338
|23.422
|132
|Romanya
|72.709
|49.863
|45,8
|25.842
|43.235
|-40,2
|Arnavutluk
|50.064
|35.625
|40,5
|33.084
|14.629
|126,2
|Ürdün
|46.136
|-
|-
|16.100
|-
|-
|Suriye
|37.128
|13.450
|176
|15.156
|5.660
|167,8
|Belçika
|34.569
|3.397
|917,6
|24.532
|2.404
|920,5
|KKTC
|33.542
|22.648
|48,1
|17.034
|11.531
|47,7
|Litvanya
|23.999
|-
|-
|9.500
|-
|-
|BAE
|23.639
|-
|-
|10.460
|-
|-
|Peru
|16.909
|30.505
|-44,6
|16.909
|26.005
|-35
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2025