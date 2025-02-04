Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2024 yılında yatay seyretti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında inşaat demiri ihracatı aylık %16,1 ve yıllık %4,2 artışla 360.954 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %14,4 ve yıllık %4,7 artışla 206,35 milyon $ olarak kaydedildi.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye 'nin inşaat demiri ihracatı yıllık yatay seyrederek 3,43 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5,6 düşüşle 2 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - 2024 yılı

Aynı yılda, Türkiye 'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %10,2 düşüşle 659.298 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye 'den 217.018 mt inşaat demiri satın alan Arnavutluk ve 209.474 mt inşaat demiri ithal eden Romanya takip etti.

Türkiye 'nin 2024 yılında en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2024 2023 Yıllık değişim

(%) Aralık 2024 Aralık 2023 Yıllık değişim (%) Yemen 659.298 734.069 -10,2 88.730 96.649 -8,2 Arnavutluk 217.018 96.387 125,2 20.424 27.039 -24,5 Romanya 209.474 101.469 106,4 5.242 8.267 -36,6 KKTC 154.136 132.530 16,3 11.537 17.223 -33 Suriye 138.001 106.293 29,8 14.505 16.186 -10,4 Etiyopya 130.591 246.652 -47,1 - 14.477 - Dominik Cumhuriyeti 104.060 39.677 162,3 7.307 - - ABD 103.366 85.820 20,4 29.771 - - İngiltere 97.309 3.712 >1000 - 2.925 - Panama 83.398 114.710 -27,3 5.331 - -

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı dağılımı - 2024 yılı