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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2024 yılında yatay seyretti

Salı, 04 Şubat 2025 11:12:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında inşaat demiri ihracatı aylık %16,1 ve yıllık %4,2 artışla 360.954 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %14,4 ve yıllık %4,7 artışla 206,35 milyon $ olarak kaydedildi.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık yatay seyrederek 3,43 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5,6 düşüşle 2 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - 2024 yılı

Aynı yılda, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %10,2 düşüşle 659.298 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 217.018 mt inşaat demiri satın alan Arnavutluk ve 209.474 mt inşaat demiri ithal eden Romanya takip etti.

Türkiye'nin 2024 yılında en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2024

2023

Yıllık değişim
(%)

Aralık 2024

Aralık 2023

Yıllık değişim

 (%)

Yemen

659.298

734.069

-10,2

88.730

96.649

-8,2

Arnavutluk

217.018

96.387

125,2

20.424

27.039

-24,5

Romanya

209.474

101.469

106,4

5.242

8.267

-36,6

KKTC

154.136

132.530

16,3

11.537

17.223

-33

Suriye

138.001

106.293

29,8

14.505

16.186

-10,4

Etiyopya

130.591

246.652

-47,1

-

14.477

-

Dominik Cumhuriyeti

104.060

39.677

162,3

7.307

-

-

ABD

103.366

85.820

20,4

29.771

-

-

İngiltere

97.309

3.712

>1000

-

2.925

-

Panama

83.398

114.710

-27,3

5.331

-

-

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı dağılımı - 2024 yılı


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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