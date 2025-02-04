Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2024 yılında yatay seyretti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında inşaat demiri ihracatı aylık %16,1 ve yıllık %4,2 artışla 360.954 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %14,4 ve yıllık %4,7 artışla 206,35 milyon $ olarak kaydedildi.
2024 yılının tamamında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık yatay seyrederek 3,43 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5,6 düşüşle 2 milyar $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - 2024 yılı
Aynı yılda, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %10,2 düşüşle 659.298 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 217.018 mt inşaat demiri satın alan Arnavutluk ve 209.474 mt inşaat demiri ithal eden Romanya takip etti.
Türkiye'nin 2024 yılında en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
Ülke
Miktar (mt)
2024
2023
Yıllık değişim
Aralık 2024
Aralık 2023
Yıllık değişim
(%)
Yemen
659.298
734.069
-10,2
88.730
96.649
-8,2
Arnavutluk
217.018
96.387
125,2
20.424
27.039
-24,5
Romanya
209.474
101.469
106,4
5.242
8.267
-36,6
KKTC
154.136
132.530
16,3
11.537
17.223
-33
Suriye
138.001
106.293
29,8
14.505
16.186
-10,4
Etiyopya
130.591
246.652
-47,1
-
14.477
-
Dominik Cumhuriyeti
104.060
39.677
162,3
7.307
-
-
ABD
103.366
85.820
20,4
29.771
-
-
İngiltere
97.309
3.712
>1000
-
2.925
-
Panama
83.398
114.710
-27,3
5.331
-
-
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı dağılımı - 2024 yılı