Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2021 yılında %14,1 arttı

Salı, 22 Şubat 2022 11:44:30 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Kasım ayına göre %30,6 ve 2020 yılının aynı ayına göre %33,5 artışla 1,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %54,1 ve aylık %14,1 artışla 168,1 milyon $ oldu.





2021 yılında Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %14,1 artışla 11,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %94,7 artışla 2,05 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %8,4 artışla 5,82 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,57 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,25 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

2021 yılında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Aralık 2021 Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 5.818.393 5.367.954 8,39 743.630 509.331 46 İsveç 1.565.983 2.135.435 -26,67 166.550 164.982 0,95 Rusya 1.250.172 1.229.602 1,67 31.521 62.418 -49,50 Ukrayna 1.184.546 599.437 97,61 33.002 154.158 -78,59 Güney Afrika 685.256 344.853 98,71 173.240 20 - Finlandiya 530.694 - - 71.327 - - Mali 143.807 22.521 538,55 - - - ABD 61.292 - - - -

2021 yılında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: