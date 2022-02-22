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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2021 yılında %14,1 arttı

Salı, 22 Şubat 2022 11:44:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Kasım ayına göre %30,6 ve 2020 yılının aynı ayına göre %33,5 artışla 1,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %54,1 ve aylık %14,1 artışla 168,1 milyon $ oldu.


 

2021 yılında Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %14,1 artışla 11,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %94,7 artışla 2,05 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %8,4 artışla 5,82 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,57 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,25 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

2021 yılında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Aralık 2021

Ocak-Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Aralık 2021

Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

5.818.393

5.367.954

8,39

743.630

509.331

46

İsveç

1.565.983

2.135.435

-26,67

166.550

164.982

0,95

Rusya

1.250.172

1.229.602

1,67

31.521

62.418

-49,50

Ukrayna

1.184.546

599.437

97,61

33.002

154.158

-78,59

Güney Afrika

685.256

344.853

98,71

173.240

20

-

Finlandiya

530.694

-

-

71.327

-

-

Mali

143.807

22.521

538,55

-

-

-

ABD

61.292

-

-

-

  

-

2021 yılında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa  demir cevheri  hammaddeler  Türkiye  |  benzer haberler »

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