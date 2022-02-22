Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2021 yılında %14,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Kasım ayına göre %30,6 ve 2020 yılının aynı ayına göre %33,5 artışla 1,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %54,1 ve aylık %14,1 artışla 168,1 milyon $ oldu.
2021 yılında Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %14,1 artışla 11,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %94,7 artışla 2,05 milyar $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %8,4 artışla 5,82 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,57 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,25 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.
2021 yılında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Aralık 2021
|
Ocak-Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2021
|
Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
5.818.393
|
5.367.954
|
8,39
|
743.630
|
509.331
|
46
|
İsveç
|
1.565.983
|
2.135.435
|
-26,67
|
166.550
|
164.982
|
0,95
|
Rusya
|
1.250.172
|
1.229.602
|
1,67
|
31.521
|
62.418
|
-49,50
|
Ukrayna
|
1.184.546
|
599.437
|
97,61
|
33.002
|
154.158
|
-78,59
|
Güney Afrika
|
685.256
|
344.853
|
98,71
|
173.240
|
20
|
-
|
Finlandiya
|
530.694
|
-
|
-
|
71.327
|
-
|
-
|
Mali
|
143.807
|
22.521
|
538,55
|
-
|
-
|
-
|
ABD
|
61.292
|
-
|
-
|
-
|
-
2021 yılında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: