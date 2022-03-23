Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak ayında %43,7 düştü

Çarşamba, 23 Mart 2022 11:40:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Aralık ayına göre %41,1 ve 2021 yılının aynı ayına göre %43,7 düşüşle 718.413 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %36,4 ve aylık %38,8 düşüşle 102,8 milyon $ oldu.

Ocak ayında, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %78,5 düşüşle 170.378 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 165.000 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı ayda Türkiye, Ukrayna’dan 156.116 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2022 Ocak 2021 Yıllık değişim (%) Brezilya 170.378 791,756 -78,48 İsveç 165.000 164,973 0,02 Ukrayna 156.116 74,880 108,49 Güney Afrika 98.230 104,649 -6,13 Finlandiya 70.851 - - Rusya 57.828 140,458 -58,83

Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: