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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak ayında %43,7 düştü

Çarşamba, 23 Mart 2022 11:40:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Aralık ayına göre %41,1 ve 2021 yılının aynı ayına göre %43,7 düşüşle 718.413 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %36,4 ve aylık %38,8 düşüşle 102,8 milyon $ oldu.

Ocak ayında, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %78,5 düşüşle 170.378 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 165.000 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı ayda Türkiye, Ukrayna’dan 156.116 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2022

Ocak 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

170.378

791,756

-78,48

İsveç

165.000

164,973

0,02

Ukrayna

156.116

74,880

108,49

Güney Afrika

98.230

104,649

-6,13

Finlandiya

70.851

-

-

Rusya

57.828

140,458

-58,83

Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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