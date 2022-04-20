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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Şubat döneminde %6,5 düştü

Çarşamba, 20 Nisan 2022 11:35:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ocak ayına göre %18,3 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına göre %114,1 artışla 849.722 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %41,9 artış ve aylık %9,2 düşüşle 93,3 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %6,5 düşerek 1,56 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %13,8 düşüşle 196,1 milyon $ oldu.

Aynı döneminde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %44,7 düşüşle 507.576 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 335.925 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 329.993 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Şubat döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2022

Ocak-Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Şubat 2022

Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

507.576

918.158

-44,72

337.197

126.401

166,77

Güney Afrika

335.925

172.429

94,82

237.695

67.780

250,69

İsveç

329.993

164.973

100,03

164.993

-

-

Rusya

167.568

236.958

-29,28

109.740

96.499

13,72

Ukrayna

156.116

155.373

0,48

-

80.492

-

Finlandiya

70.851

-

-

-

-

-

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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