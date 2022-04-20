Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Şubat döneminde %6,5 düştü

Çarşamba, 20 Nisan 2022 11:35:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ocak ayına göre %18,3 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına göre %114,1 artışla 849.722 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %41,9 artış ve aylık %9,2 düşüşle 93,3 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %6,5 düşerek 1,56 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %13,8 düşüşle 196,1 milyon $ oldu.

Aynı döneminde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %44,7 düşüşle 507.576 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 335.925 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 329.993 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Şubat döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2022 Ocak-Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Şubat 2022 Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Brezilya 507.576 918.158 -44,72 337.197 126.401 166,77 Güney Afrika 335.925 172.429 94,82 237.695 67.780 250,69 İsveç 329.993 164.973 100,03 164.993 - - Rusya 167.568 236.958 -29,28 109.740 96.499 13,72 Ukrayna 156.116 155.373 0,48 - 80.492 - Finlandiya 70.851 - - - - -

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: