Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Şubat döneminde %6,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ocak ayına göre %18,3 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına göre %114,1 artışla 849.722 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %41,9 artış ve aylık %9,2 düşüşle 93,3 milyon $ oldu.
Yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %6,5 düşerek 1,56 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %13,8 düşüşle 196,1 milyon $ oldu.
Aynı döneminde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %44,7 düşüşle 507.576 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 335.925 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 329.993 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Şubat döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2022
|
Ocak-Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2022
|
Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
507.576
|
918.158
|
-44,72
|
337.197
|
126.401
|
166,77
|
Güney Afrika
|
335.925
|
172.429
|
94,82
|
237.695
|
67.780
|
250,69
|
İsveç
|
329.993
|
164.973
|
100,03
|
164.993
|
-
|
-
|
Rusya
|
167.568
|
236.958
|
-29,28
|
109.740
|
96.499
|
13,72
|
Ukrayna
|
156.116
|
155.373
|
0,48
|
-
|
80.492
|
-
|
Finlandiya
|
70.851
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: