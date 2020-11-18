Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ağustos ayına göre %9,4 ve 2019 yılının aynı ayına göre %6,7 düşüşle 723.383 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %20,4 ve aylık %8,5 düşüşle 81,28 milyon $ oldu.
Yılın ilk dokuz ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %8,3 düşüşle 7,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,2 düşüşle 726,33 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %5,06 düşüşle 4,03 milyon mt seviyesine geriledi. Brezilya'yı 1,48 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 970.141 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2020
|
Ocak-Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2020
|
Eylül 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
4.028.029
|
4.242.598
|
-5,06
|
472.528
|
490.237
|
-3,61
|
İsveç
|
1.475.906
|
1.196.447
|
23,36
|
-
|
-
|
-
|
Rusya
|
970.141
|
411.145
|
135,96
|
143.625
|
29.700
|
383,59
|
Güney Afrika
|
344.834
|
505.056
|
-31,72
|
-
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
284.866
|
377.907
|
-24,62
|
107.205
|
29.154
|
267,72
|
Kanada
|
172.943
|
669.473
|
-74,17
|
-
|
164.259
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: