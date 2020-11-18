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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,3 azaldı

Çarşamba, 18 Kasım 2020 15:42:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ağustos ayına göre %9,4 ve 2019 yılının aynı ayına göre %6,7 düşüşle 723.383 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %20,4 ve aylık %8,5 düşüşle 81,28 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %8,3 düşüşle 7,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,2 düşüşle 726,33 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %5,06 düşüşle 4,03 milyon mt seviyesine geriledi. Brezilya'yı 1,48 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 970.141 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2020

Ocak-Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Eylül 2020

Eylül 2019

Yıllık değişim (%)

Brezilya

4.028.029

4.242.598

-5,06

472.528

490.237

-3,61

İsveç

1.475.906

1.196.447

23,36

-

-

-

Rusya

970.141

411.145

135,96

143.625

29.700

383,59

Güney Afrika

344.834

505.056

-31,72

-

-

-

Ukrayna

284.866

377.907

-24,62

107.205

29.154

267,72

Kanada

172.943

669.473

-74,17

-

164.259

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  demir cevheri  Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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