Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,3 azaldı

Çarşamba, 18 Kasım 2020 15:42:21 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ağustos ayına göre %9,4 ve 2019 yılının aynı ayına göre %6,7 düşüşle 723.383 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %20,4 ve aylık %8,5 düşüşle 81,28 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %8,3 düşüşle 7,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,2 düşüşle 726,33 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %5,06 düşüşle 4,03 milyon mt seviyesine geriledi. Brezilya'yı 1,48 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 970.141 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2020 Ocak-Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Eylül 2020 Eylül 2019 Yıllık değişim (%) Brezilya 4.028.029 4.242.598 -5,06 472.528 490.237 -3,61 İsveç 1.475.906 1.196.447 23,36 - - - Rusya 970.141 411.145 135,96 143.625 29.700 383,59 Güney Afrika 344.834 505.056 -31,72 - - - Ukrayna 284.866 377.907 -24,62 107.205 29.154 267,72 Kanada 172.943 669.473 -74,17 - 164.259 -

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: