Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Haziran ayında aylık %0,7 düştü

Perşembe, 12 Ağustos 2021 15:14:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %0,2 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %23,9 artış gösterdi.

Haziran ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi aylık %0,7 düştü ve yıllık %30 arttı.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık %1,7 düşüş ve yıllık %27,6 artış kaydetti.