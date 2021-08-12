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Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Haziran ayında aylık %0,7 düştü

Perşembe, 12 Ağustos 2021 15:14:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %0,2 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %23,9 artış gösterdi.

Haziran ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi aylık %0,7 düştü ve yıllık %30 arttı.   

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık %1,7 düşüş ve yıllık %27,6 artış kaydetti.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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