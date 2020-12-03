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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Kasım’da aylık %7,43 arttı

Perşembe, 03 Aralık 2020 14:03:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Kasım ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Ekim ayına göre %4,08, önceki yılın aynı ayına göre %23,11 ve on iki aylık ortalamaya göre %10,69 oranında artış gösterdi.

Kasım ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %7,43 ve önceki yılın Kasım ayına göre %48,92 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %12,36 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %3,62 ve yıllık %30,24 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi yaklaşık %12,60 arttı.


Etiketler: çelik üretimi  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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