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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ekim’de aylık %5,75 arttı

Salı, 03 Kasım 2020 16:52:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Ekim ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Eylül ayına göre %3,55, önceki yılın aynı ayına göre %18,20 ve on iki aylık ortalamaya göre %9,11 oranında artış gösterdi.

Ekim ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %5,75 ve önceki yılın Ekim ayına göre %36,12 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %7,67 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %4,37 ve yıllık %24,65 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi yaklaşık %10,35 arttı.


Etiketler: çelik üretimi  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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