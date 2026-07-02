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Ekinciler Demir Çelik Orta Amerika’dan 4,97 milyon $’lık inşaat çeliği siparişi aldı

Perşembe, 02 Temmuz 2026 16:12:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin Orta Amerika bölgesine inşaat çeliği satışı artarak devam ediyor. Şirket, Orta Amerika pazarındaki ihracat faaliyetleri kapsamında 4,97 milyon $ tutarında inşaat çeliği siparişi aldığını açıkladı.

Söz konusu bölgeden alınan inşaat çeliği siparişi yıl içinde toplam 26,07 milyon $’a ulaştı.

Alınan sipariş kapsamındaki üretim ve sevkiyat operasyonlarının, müşteri ile mutabık kalınan teslimat takvimi doğrultusunda planlı bir şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Ekinciler 

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