Ekinciler Demir Çelik Orta Amerika’dan 4,97 milyon $’lık inşaat çeliği siparişi aldı

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin Orta Amerika bölgesine inşaat çeliği satışı artarak devam ediyor. Şirket, Orta Amerika pazarındaki ihracat faaliyetleri kapsamında 4,97 milyon $ tutarında inşaat çeliği siparişi aldığını açıkladı.

Söz konusu bölgeden alınan inşaat çeliği siparişi yıl içinde toplam 26,07 milyon $’a ulaştı.

Alınan sipariş kapsamındaki üretim ve sevkiyat operasyonlarının, müşteri ile mutabık kalınan teslimat takvimi doğrultusunda planlı bir şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.