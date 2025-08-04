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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2025’in Temmuz ayında %0,80 arttı

Pazartesi, 04 Ağustos 2025 13:43:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %1,73, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %24,19 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %27,07 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,80 ve 2024 yılının Temmuz ayına kıyasla %16,71 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %16,41 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,30 ve yıllık %24,17 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %24,76 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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