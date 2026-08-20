Türkiye'de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2026'nın Temmuz ayında %1,87 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE)* 2026'nın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %2,51 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %29,67 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %31,99 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %1,87 ve yıllık %31,21 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyat endeksi ortalama %25,74 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipmanlar hariç olmak üzere fabrikasyon metal ürünleri sektörü için yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla %1,31 yükselirken, 2025'in Temmuz ayına kıyasla %21,90 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %27,64 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.*