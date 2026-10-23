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Türkiye tüketici güven endeksi 2026'nın Ekim ayında %7,7 düştü

Cuma, 23 Ekim 2026 10:14:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Eylül ayında 91,9 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Ekim ayında aylık %7,7 düşerek 84,8 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Eylül ayında %1,3 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye'de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %13,2 düşerek 54 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %9 düşüşle 81,7 puan seviyesine geriledi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %4 düşüşle 58,8 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Eylül ayına kıyasla %5,6 azalarak 102,7 puan seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %17,6 düşüşle 24,7 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %12,3 düşüşle 14 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.

Etiketler: Türkiye Avrupa 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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