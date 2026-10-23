Türkiye tüketici güven endeksi 2026'nın Ekim ayında %7,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Eylül ayında 91,9 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Ekim ayında aylık %7,7 düşerek 84,8 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Eylül ayında %1,3 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye'de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %13,2 düşerek 54 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %9 düşüşle 81,7 puan seviyesine geriledi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %4 düşüşle 58,8 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Eylül ayına kıyasla %5,6 azalarak 102,7 puan seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %17,6 düşüşle 24,7 puan seviyesine çıkarken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %12,3 düşüşle 14 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.