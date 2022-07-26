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Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Temmuz ayında aylık %2,4 arttı

Salı, 26 Temmuz 2022 11:23:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yılın Temmuz ayında, bir önceki ay kaydedilen 83 puan seviyesine kıyasla %2,4 artışla 85 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %3,7 düşerek 93,4 puan seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %0,8 artışla 82 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %3,9 artışla 88 puan seviyesine yükseldi.

Aynı ayda inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %0,7 artarak 127,5 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa İnşaat 

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