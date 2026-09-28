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Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026'nın Eylül ayında %0,2 geriledi

Pazartesi, 28 Eylül 2026 14:04:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi* bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 düşüşle 83 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi söz konusu ayda aylık %6,1 düşüşle 87,9 puan seviyesine çıktı.

Aynı ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %1,9 artışla 80,4 puan seviyesinde yer alırken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi aylık %2,1 düşüşle 85,5 puan seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %2,1 düşerek 107,9 puan seviyesine geriledi.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Etiketler: Türkiye Avrupa İnşaat 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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