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Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026'nın Ağustos ayında %0,4 düştü

Salı, 25 Ağustos 2026 11:39:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi* bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,4 düşüşle 83,1 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi söz konusu ayda aylık %6,3 artışla 93,7 puan seviyesine çıktı.

Aynı ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %3,8 azalışla 78,9 puan seviyesinde yer alırken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi aylık %2,8 yükselerek 87,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %2,7 artarak 110,2 puan seviyesine yükseldi.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Etiketler: Türkiye Avrupa İnşaat 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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