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Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Temmuz ayında %4,7 arttı

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 12:35:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Haziran ayında 82,4 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yıl Temmuz ayında %4,7 artışla 86,3 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Temmuz ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Haziran ayına göre %2 artarak 86,8 puan seviyesine yükseldi.

Temmuz ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %3,3 artışla 78,8 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %5,9 artışla 93,9 puan oldu.

Temmuz ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %1,8 artarak 121,3 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


Etiketler: inşaat  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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