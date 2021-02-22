Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Şubat ayında %1,3 düştü

Pazartesi, 22 Şubat 2021 15:14:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Ocak ayında 84,2 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yıl Şubat ayında %1,3 düşüşle 83,1 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Şubat ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Ocak ayına göre %0,2 artarak 100,5 puan seviyesine yükseldi.

Şubat ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %1,6 artışla 76,9 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %3,6 düşüşle 89,3 puan oldu.

Şubat ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %5,6 düşerek 105,2 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.