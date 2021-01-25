Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Ocak ayında %5,2 düştü

Pazartesi, 25 Ocak 2021 13:53:00 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında 88,8 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yıl Ocak ayında %5,2 düşüşle 84,2 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Ocak ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Aralık ayına göre %3,7 artarak 100,3 puan seviyesine yükseldi.

Ocak ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %1,5 düşüşle 75,7 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %7,4 düşüşle 92,6 puan oldu.

Ocak ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %1 artarak 111,4 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.