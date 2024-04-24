Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Nisan’da aylık yatay seyretti

Çarşamba, 24 Nisan 2024 11:57:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 88,6 puan seviyesinde yatay seyretti.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi bu yılın Nisan ayında aylık %4,3 artışla 100,7 puan seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %0,1 artışla 82,8 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %0,1 gerileyerek 94,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %3,6 artışla 127,8 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.