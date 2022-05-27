﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Mayıs ayında aylık %2,2 düştü

Cuma, 27 Mayıs 2022 12:01:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yılın Mayıs ayında, bir önceki ay kaydedilen 83,5 puan seviyesine kıyasla %2,2 düşüşle 81,6 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %2,3 düşerek 93,8 puan seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %4,7 düşüşle 76,9 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %0,2 artışla 86,4 puan seviyesine çıktı.

Aynı ayda inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %1,4 düşerek 125,2 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa inşaat 

Benzer haberler

27 Ara

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Aralık ayında %3,9 düştü
23 Ara

Müteahhitler inşaat malzemeleri ve KDV’de indirim talep etti
24 Kas

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Kasım ayında %1 arttı
25 Eki

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Ekim ayında %1 arttı
06 Eyl

Müteahhitler 9 Eylül’de iş durduracak
25 Ağu

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Ağustos ayında %7,1 arttı
20 Ağu

Türkiye’nin inşaat sektöründe istihdam ikinci çeyrekte %4,6 arttı
26 Tem

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Temmuz ayında %4,7 arttı
24 Haz

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Haziran ayında %3,6 arttı
27 May

Türkiye’nin inşaat sektöründe istihdam birinci çeyrekte %2,9 arttı