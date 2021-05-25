Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Mayıs ayında %3 arttı

Salı, 25 Mayıs 2021 11:03:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Nisan ayında 77,3 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yıl Mayıs ayında %3 artışla 79,6 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Mayıs ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Nisan ayına göre %2,6 düşerek 86 puan seviyesine yükseldi.

Mayıs ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %0,5 düşüşle 74,5 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %6,3 artışla 84,7 puan oldu.

Mayıs ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %1,8 artarak 112,2 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.