Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Mart ayında %4 düştü

Cuma, 26 Mart 2021 10:51:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Şubat ayında 83,1 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yıl Mart ayında %4 düşüşle 79,8 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Mart ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Şubat ayına göre %6,3 düşerek 94,2 puan seviyesine yükseldi.

Mart ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %0,8 düşüşle 76,3 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %6,8 düşüşle 83,2 puan oldu.

Mart ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %3,1 düşerek 101,9 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.