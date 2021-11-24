Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Kasım ayında %1 arttı

Çarşamba, 24 Kasım 2021 12:00:33 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Ekim ayında 92,7 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yıl Kasım ayında %1 artışla 93,6 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Kasım ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Ekim ayına göre %2,6 artarak 100,9 puan seviyesine yükseldi.

Kasım ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %0,4 artışla 81,8 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %1,5 artışla 105,5 puan oldu.

Kasım ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %4,3 artarak 127,9 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.