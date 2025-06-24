Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2025’in Haziran ayında aylık %1,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi* bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 düşüşle 86,9 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi söz konusu ayda aylık %8,2 düşüşle 90,5 puan seviyesine geriledi.

Aynı ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %2,1 düşüşle 83,1 puan seviyesine düşerken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi aylık %1,4 azalarak 90,7 puan seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %2,4 düşerek 115,5 puan seviyesine geriledi.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.