Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Haziran ayında aylık %1,7 arttı

Pazartesi, 27 Haziran 2022 10:46:22 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yılın Haziran ayında, bir önceki ay kaydedilen 81,6 puan seviyesine kıyasla %1,7 artışla 83 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %3,4 artarak 96,9 puan seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %5,7 artışla 81,4 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %1,9 düşüşle 84,7 puan seviyesine geriledi.

Aynı ayda inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %1,1 artarak 126,6 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.