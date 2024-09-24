 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye...

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Eylül’de aylık %0,2 düştü

Salı, 24 Eylül 2024 14:20:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 düşüşle 87,8 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi bu yılın Eylül ayında aylık %2,9 artışla 96,6 puan seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %0,1 düşüşle 82,4 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %0,4 gerileyerek 93,2 puan seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %2,5 artışla 121,7 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de konut satışları Ağustos’ta aylık %5,6 yükseldi

17 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Ağustos’ta aylık %1,1 yükseldi

28 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları Temmuz ayında aylık %60,2 yükseldi

13 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Temmuz’da aylık %0,9 düştü

25 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları Haziran ayında aylık %28,3 geriledi

17 Tem | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Haziran’da aylık %0,5 düştü

24 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları Mayıs ayında aylık %3,4 geriledi

13 Haz | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Mayıs’ta aylık %0,3 düştü

27 May | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları Nisan ayında aylık %28,3 geriledi

17 May | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Nisan’da aylık yatay seyretti

24 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis