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Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Aralık ayında %7,2 düştü

Cuma, 25 Aralık 2020 14:42:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Kasım ayında 79 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, Aralık ayında %7,2 düşüşle 73,3 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Aralık ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Kasım ayına göre %7,1 düşerek 79,7 puan seviyesine geriledi.

Aralık ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %9,5 düşüşle 56,7 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %5,7 düşüşle 90,0 puan oldu.

Aralık ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %7,3 düşerek 113,2 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


Etiketler: inşaat  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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