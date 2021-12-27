Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Aralık ayında %3,9 düştü

Pazartesi, 27 Aralık 2021 11:54:33 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Kasım ayında 93,6 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yıl Aralık ayında %3,9 düşüşle 90 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Aralık ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Kasım ayına göre %1,6 artarak 102,5 puan seviyesine yükseldi.

Aralık ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %3,2 düşüşle 79,2 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %4,4 düşüşle 100,9 puan oldu.

Aralık ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %5 artarak 134,4 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.