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Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Ağustos’ta aylık %1,1 yükseldi

Çarşamba, 28 Ağustos 2024 14:20:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,1 artışla 88 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi bu yılın Ağustos ayında aylık %2 düşüşle 93,8 puan seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %1,2 artışla 82,5 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %1 gerileyerek 93,5 puan seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %0,7 artışla 118,7 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa İnşaat 

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