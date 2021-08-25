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Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Ağustos ayında %7,1 arttı

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 11:40:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, bu yılın Temmuz ayında 86,3 puan seviyesinde kaydedilen mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yıl Ağustos ayında %7,1 artışla 92,4 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu yılın Ağustos ayında son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi, Temmuz ayına göre %4,6 artarak 90,8 puan seviyesine yükseldi.

Ağustos ayında inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi bir önceki aya göre %5,4 artışla 83 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %8,5 artışla 101,8 puan oldu.

Ağustos ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %1 artarak 122,5 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


Etiketler: Türkiye  inşaat  Avrupa  |  benzer haberler »


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