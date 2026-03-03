 |  Giriş 

Türkiye ekonomisi 2025’te %3,6 büyüdü

Salı, 03 Mart 2026 11:38:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yıl ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH) bir önceki yıla kıyasla %3,6 artış gösterdi.

Söz konusu yılda hane halklarının tüketim harcamaları yıllık %4,1 artarken, dördüncü çeyrekte yıllık %5,2 yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %0,9 düşerken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yıllık %5,4 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla dördüncü çeyrekte %15,4, 2025 yılında ise %15,5 oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Ekonomi 

