Türkiye ekonomisi 2025’in üçüncü çeyreğinde %3,7 büyüme kaydetti

Pazartesi, 01 Aralık 2025 14:02:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılası (GSYİH), geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %3,7 artış gösterdi.

Söz konusu çeyrekte hane halklarının tüketim harcamaları yıllık kıyasla %4,8 arttı. Öte yandan devletin nihai tüketim harcamaları yıllık %0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yıllık %11,7 yükseldi.

TÜİK verilerine göre imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla ikinci çeyrekte %14,8 oldu.


