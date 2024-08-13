Tsingshan ve Jindal Stainless Endonezya’da paslanmaz çelik ortak girişimi kurdu

Basında çıkan haberlere göre paslanmaz çelik üreticileri Çin merkezli Tsingshan Group ve Hindistan merkezli Jindal Stainless, Endonezya’da bulunan Morowali Endüstri Parkı’nda 180 milyon $ yatırımla PT Glory Metal Indonesia (GMI) adında bir ortak girişim kurdu. Tesisin 2025 yılı Kasım ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Tesiste iki adet 150 tonluk argon-oksijen dekarbürizasyon konvertörü, 150 tonluk bir pota ocağı ve bir adet sürekli döküm ünitesi bulunacak. Yıllık 1,2 milyon mt paslanmaz çelik üretecek olan PT Glory Metal Indonesia, Morowali’deki yerel üreticilerden temin edeceği ferronikeli kullanarak ısı geri kazanımını ve üretim verimliliğini optimize edecek.