Endonezya’nın paslanmaz yassı mamul ihracatı Asya’daki güçlü talebin etkisiyle ilk dokuz ayda %7 arttı

BigMint verilerine göre Endonezya’nın paslanmaz yassı mamul ihracatı 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemindeki 2,24 milyon mt seviyesinden %7 artışla 2,39 milyon mt olarak gerçekleşti. Bu artışta, başlıca Asya pazarlarından gelen talepteki kalıcı toparlanma ve Endonezya paslanmaz çelik sektöründe nihai ürünlere yönelik kapasitelerin artırılması rol oynuyor.

Endonezya, Asya’nın paslanmaz çelik ticaretindeki hakimiyetini artırarak söz konusu dönemde hem Çin’in ithalat pazarında önemli pay elde etti hem de bölgenin önde gelen ihracatçılarından biri olma konumunu güçlendirdi.

Ülkelere göre ihracat performansı

Ocak-Eylül döneminde Endonezya, Çin’e yıllık bazda %2 artışla 760.000 mt paslanmaz yassı mamul ihraç etti ve böylece Çin, Endonezya’nın en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürdü. Sadece Eylül ayında ise Çin’e yapılan sevkiyatlar aylık bazda %13 artışla 114.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Tayvan’a yapılan ihracat yıllık bazda %2 artışla 570.000 m olurken, Vietnam’a yapılan ihracat yıllık bazda %15 artarak 510.000 mt seviyesinde yer aldı. Vietnam’a yapılan sevkiyatlardaki artışa, ülkede artan paslanmaz nihai mamul üretimi ve güçlü altyapı harcamaları destek oldu. Böylece Vietnam, Ağustos ayındaki aylık %28 düşüşe rağmen Endonezya’nın en fazla büyüyen ihracat pazarlarından biri olmayı sürdürdü.

Vietnam’dan yapılan paslanmaz yassı mamul ihracatında en fazla artış Malezya’da gözlendi. Öyle ki ilk dokuz ayda söz konusu ihracat, ülkede inşaat ve dayanıklı tüketim malları sektörlerinde artan tüketimin etkisiyle yıllık bazda %103 yükselişle 200.000 mt seviyesine çıktı.

Son olarak Güney Kore’ye yapılan ihracat yıllık bazda %1 düşüşle 74.900 mt, diğer pazarlara yapılan sevkiyatlar da 2024’teki güçlü satış hacimlerinin ardından %6 düşüşle 75.000 mt seviyesinde yer aldı.

Limanlara göre ihracat

Endonezya’nın paslanmaz çelik ihracatının büyük bölümü Bahodupi limanı üzerinden yapıldı ve sevkiyatlar yıllık bazda %7 artışla 2,36 milyon mt olarak kaydedildi.

Tanjung Perak limanından yapılan ihracat yıllık bazda %18 artışla 30.440 mt seviyesine yükselirken, diğer küçük limanlar %160’lık bir artışla yaklaşık 4.229 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

İhracat artışını destekleyen faktörler

Endonezya’da hızla artan üretim kapasitesi:

Endonezya’da paslanmaz çelik üretimi, büyük üreticilerin kapasitelerini artırması ve yeni üretim hatlarının devreye girmesiyle istikrarlı biçimde artıyor. PT Krakatau POSCO, Cilegon’daki yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli sıcak haddeleme tesisinde üretimi artırdı. Tsingshan Group ise Morowali Sanayi Alanı’nda üretimini genişleterek ülkenin en büyük paslanmaz çelik üreticisi konumunu güçlendirdi.

Tsingshan-Jindal Stainless ortak girişimi PT Glory Metal Indonesia, 2026’da yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli yeni paslanmaz çelik tesisini devreye alacak. PT Jindal Stainless Indonesia ise yıllık 150.000 mt kapasiteli soğuk haddeleme tesisini genişletiyor. Ayrıca New Asia International gibi yeni girişimcilerin ek kapasiteleri devreye alması, Endonezya’nın paslanmaz çelik üretim potansiyelini daha da artırıyor.

Hammadde maliyeti avantajı:

Endonezya, paslanmaz çelik üretiminde temel hammadde olan nikel cevheri açısından zengin rezervlere sahip. Nikelin yerel olarak ve düşük maliyetle temin edilebilmesi, Endonezyalı üreticilerin paslanmaz çeliği daha rekabetçi fiyatlarla üretmesine olanak tanıyor. Bu maliyet avantajı, nikel ithal etmek zorunda olan ülkelere kıyasla hem üretim hem ihracatta artışı destekliyor.

Görünüm

Önümüzdeki aylarda Endonezya’nın paslanmaz çelik ihracatının, devam eden kapasite artışları, nikel bazlı maliyet avantajı ve büyük üreticilerin aktif ihracat pazarlama stratejileri sayesinde yüksek seviyesini koruması bekleniyor. Genel olarak ülkenin, bölgenin önde gelen paslanmaz çelik ihracat merkezlerinden biri olma konumunu sürdürmesi öngörülüyor.

