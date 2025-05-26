Trump AB için vergileri öne çekme düşüncesinden vazgeçti, son tarih yine 9 Temmuz

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından ABD ile AB arasındaki müzakerelere zaman tanımak amacıyla AB’ye yönelik %50 oranındaki vergilerin devreye alınma tarihini 1 Haziran’dan 9 Temmuz’a uzatmayı kabul ettiğini belirtti. 23 Mayıs tarihinde Trump, Reuters’ta çıkan bir habere göre, AB ile müzakerelerin yeterince hızlı ilerlemediğini düşünerek vergilerin başlangıçta belirlenen Temmuz yerine 1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girebileceğini söylemişti.

Görüşmeyle ilgili Von der Leyen, AB’nin ABD ile iyi bir anlaşmaya varması için 9 Temmuz’a kadar zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. AB ve ABD’nin dünyanın en önemli ve yakın ticari ilişkisini paylaştığına dikkat çeken Von der Leyen, “Avrupa müzakereleri hızlı ve kararlı bir şekilde ilerletmeye hazır,” ifadelerini kullandı.