 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Trump...

Trump AB için vergileri öne çekme düşüncesinden vazgeçti, son tarih yine 9 Temmuz

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 15:20:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından ABD ile AB arasındaki müzakerelere zaman tanımak amacıyla AB’ye yönelik %50 oranındaki vergilerin devreye alınma tarihini 1 Haziran’dan 9 Temmuz’a uzatmayı kabul ettiğini belirtti. 23 Mayıs tarihinde Trump, Reuters’ta çıkan bir habere göre, AB ile müzakerelerin yeterince hızlı ilerlemediğini düşünerek vergilerin başlangıçta belirlenen Temmuz yerine 1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girebileceğini söylemişti.

Görüşmeyle ilgili Von der Leyen, AB’nin ABD ile iyi bir anlaşmaya varması için 9 Temmuz’a kadar zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. AB ve ABD’nin dünyanın en önemli ve yakın ticari ilişkisini paylaştığına dikkat çeken Von der Leyen, “Avrupa müzakereleri hızlı ve kararlı bir şekilde ilerletmeye hazır,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Görüş Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

BIR: ABD’nin getirdiği vergiler karmaşık piyasaya yeni bir belirsizlik katıyor

17 Şub | Çelik Haberler

Trump: Vergiler ABD çelik sektörünü canlandırdı

29 Oca | Çelik Haberler

ABD 232. Madde vergileri yerine global kota mı getirecek?

16 Eki | Çelik Haberler

Mid Continent Nail çelik ithalatına gelen vergilerin olumsuz etkilerini dile getirdi

24 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin ithal otomobile uygulamayı planladığı vergiye itirazlar artıyor

04 Tem | Çelik Haberler

Fitch: ABD ve Çin’in vergi teklifleri ticaret savaşı riskini artırıyor

10 Nis | Çelik Haberler

232. Madde soruşturması kapsamında çelik ithalatına yönelik vergi önerileri belli oldu

19 Şub | Çelik Haberler

AIIS Trump'ı 232. madde soruşturmasını sonlandırmaya çağırdı

06 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin Kanada’dan ithal keresteye geçici antidamping vergisi de getirmesi çelik sektörüne yarayabilir

30 Haz | Çelik Haberler

Brezilya'nın talep ettiği DTÖ danışmanlığı Trump’ın politikaları sebebiyle karışık bir hale geldi

06 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis