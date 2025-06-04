ABD çelik ithalatındaki vergileri 4 Haziran itibarıyla %50’ye çıkardı

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bir açıklamaya göre ABD başkanı Donald Trump 3 Haziran tarihinde çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi %25’ten %50’ye çıkarmak üzere bir bildiri imzaladı. Artan vergiler bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Trump, söz konusu önlemlerin haksız ticaret uygulamalarını ve küresel çapta çelik ile alüminyumun dampingli fiyatlardan satışını sona erdirerek ABD çelik sektörünün geleceğini güvence altına almayı amaçladığını belirtti.

Buna ek olarak İngiltere’den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan vergiler %25 olarak kalacak. 8 Mayıs tarihinde imzalanan ABD-İngiltere Ekonomik Refah Anlaşması’nın durumuna bağlı olarak 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren vergilerde değişiklikler yapılabilir ve kota getirilebilir.

Vergi artışından memnun olan Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, “Genel küresel çelik talebi Çin inşaat sektöründeki keskin düşüşten etkileniyor olsa da Çin’in önderliğinde oluşan küresel çelik kapasitesi fazlası artmaya devam ediyor. İyileşme belirtisi göstermeyen bu zorlu uluslararası koşullar göz önüne alındığında bu vergi artışı, ABD’li çelik üreticilerine ve işçilerine zarar verecek ithalat artışlarının önüne geçilmesine yardımcı olacak,” dedi.

Ayrıca Trump’ın vergileri artırma kararını destekleyen Çelik Üreticileri Birliği (SMA), bu kararın büyük ölçüde Çin’den kaynaklanan küresel kapasite fazlasından mustarip olan çelik sektörünü güçlendireceğini belirtti. SMA, “Vergilerin ilk olarak getirildiği 2018 yılından bu yana sektörümüz büyüme ve modernizasyona 20 milyar $’ın üzerinde yatırım yaptı. Vergilerdeki artış daha fazla yatırımı teşvik edecek ve çelik ithalatının ABD pazarına akın etmemesini sağlayacak,” diye ekledi.

Bildiriyi "adaletsiz" olarak niteleyen Meksika Çelik Derneği Canacero, vergilerin ticaret ortaklarını ve Çin ve diğer Asya ülkelerinin haksız rekabetiyle karşı karşıya olan bölgedeki değer zincirini etkilediğini belirtti. Canacero, “Küresel çelik kapasite fazlası ve haksız ticaret uygulamalarıyla mücadele etmek için en iyi çözüm, bölge olarak birlikte çalışmak. Meksika çıkışlı çelik ABD pazarı için bir tehdit oluşturmuyor; aksine fayda sağlıyor. Ülkemiz ABD'nin ihracatına tamamen açık,” dedi.

Öte yandan AB tarafında, Alman Çelik Birliği Başkanı ve Salzgitter'in CEO'su Gunnar Groebler, AB'nin her yıl toplam çelik ihracatının %20'sşne karşılık gelen yaklaşık 4 milyon mt çeliği ABD'ye ihraç ettiğini, bunun da ABD'yi AB'nin en büyük ticaret ortağı haline getirdiğini belirtti. ABD'nin dengesiz vergi politikasının özellikle Almanya'yı olmak üzere Avrupa ekonomisini sert bir şekilde etkilediğini belirten Groebler, AB'den ABD'ye veya ABD'den AB'ye yapılan çelik ithalatının vergilerle engellenmemesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca Groebler, AB'nin ucuz Asya çıkışlı çelik ihracatının artması nedeniyle büyük bir ithalat baskısıyla karşı karşıya olduğunu hatırlattı.