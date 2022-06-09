Trinox Metal soğuk haddeleme tesisi kapasite artışı projesi için çevre izni aldı

Perşembe, 09 Haziran 2022 14:19:25 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trinox Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Tekirdağ’da gerçekleştirmeyi planladığı soğuk haddeleme tesisi kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve değerlendirildiği, ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 32,25 milyon TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından yıllık 37.440 mt soğuk haddeleme kapasitesi 142.416 mt’a yükselecek.

Bu kapasite artışı kapsamında mevcut proje alanında ve kapalı alanda herhangi bir değişikliğe gidilmeden üretim hatlarında revizyon yapılarak üretim artışı gerçekleştirilecek.