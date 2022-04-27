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Çedesan’ın soğuk haddeleme tesisi kapasite artışı projesi için ÇED süreci başladı

Çarşamba, 27 Nisan 2022 09:53:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çedesan Çelik ve Demir Sanayi’nin İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı soğuk haddeleme tesisi kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve uygun bulunduğu, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 77,66 milyon TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından tesisin yıllık toplam üretim kapasitesi 26.167 mt’dan 267.979 mt’a yükselecek. Kapasite artışının ardından tesiste sekiz adet çekme tezgahı olması planlanıyor.


Etiketler: soğuk haddelenmiş yassı ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi yatırım 

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