Tosyali Algerie çelik tesisini genişletmek için 115 milyon $ finansman sağladı

Tosyalı Holding’in Cezayir merkezli bağlı kuruluşu Tosyalı Algerie, Bethioua’daki entegre yassı mamul tesisinin genişletilmesine yönelik çalışmaları finanse etmek amacıyla 15 milyar DZD (115 milyon $) değerinde finansman elde ettiğini açıkladı.

Bahsi geçen finansman yıllık 800.000 mt kapasiteli bir soğuk haddehane ve yılda 400.000 mt üretim kapasiteli bir galvanizleme hattı gibi yeni projelerin desteklenmesinde kullanılacak.

Şirket daha önce her biri yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli bir doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi ve bir elektrik ark ocağı dahil olmak üzere önemli tesisleri devreye almıştı. Ayrıca yıllık 2 milyon mt üretim kapasiteli bir sıcak haddehane de faaliyette.