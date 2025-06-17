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Tokyo Steel toz geri dönüştürme sistemi kuracak

Salı, 17 Haziran 2025 13:48:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Tokyo Steel Corporation, Japon tesis ekipmanı tedarikçisi Chugai Ro'ya Utsunomiya tesisinde kurulmak üzere elektrik ark ocağı tozu geri dönüşüm ekipmanı siparişi verdi. Bahsi geçen sistem normalde endüstriyel atık olarak üçüncü taraflara satılan elektrik ark ocağı tozunu tesis içinde işleyerek geri dönüştürecek. Sistemin 2026 mali yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ekipman, tozdan çinkoyu ayırarak ham çinko oksit olarak geri kazanacak ve bu çinko ticari ürün olarak satılacak. Geriye kalan tozun elektrik ark ocağında kullanılmasıyla tesis düzeyinde sıfır emisyon sağlanacak.

İki yıl boyunca 1/5 ölçekli makine ile yapılan ortak deneme testlerinin ardından, şirketler saatte 1 mt işleme kapasiteli ticari bir sistem için anlaşmaya vardı. Tam ölçekli ekipman, sadece 210 metrekare kurulum alanı gerektiriyor.

Tokyo Steel çelik sektörü çapındaki karbonsuzlaşma çabalarının bir parçası olarak bu teknolojiyi diğer tesislerinde de kullanmayı ve dünya çapındaki elektrik ark ocaklı üreticilere sunmayı planlıyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Tokyo Steel 

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