TMS International Ohio merkezli çelik tesisi hizmet sağlayıcısını satın aldı

Salı, 05 Ocak 2021 16:40:42 (GMT+3) | San Diego

Çelik tesislerine dışardan endüstriyel hizmetler sunan TMS International, merkezi Cleveland, Ohio’da bulunan Stein, LLC ve Stein Steel Mill Services LLC'yi satın aldığını açıkladı.

Stein, metal üreticilerine cüruf temizleme ve metalik geri kazanım, hurda elleçleme, hurda yönetimi, geri dönüşüm, hammadde ayırma, malzeme taşıma, bakım ve onarım gibi geniş kapsamlı çelik tesisi işleme hizmetlerini yürütmek için esneklik ve imkanlar sağlıyor.

TMS başkanı ve CEO'su Raymond Kalouche, "Stein'ı TMS organizasyonuna kabul etmekten dolayı çok heyecanlıyız," dedi. “Stein, sektörümüzde uzun ve seçkin bir geçmişe sahip ve ABD'deki dünya çapındaki çelik üreticilerine sağladığımız mevcut hizmetlerimizi tamamlar nitelikte. Bu satın alma, şirketimizle mükemmel bir uyum içinde ve ABD ayak izimizi anlamlı bir şekilde güçlendiriyor. İnanıyorum ki, bize geniş bir kaynak, yetenek ve derinlik katacaktır."