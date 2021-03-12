﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Thyssenkrupp slab yüzey kalitesini iyileştirmek için iki yürüyen tabanlı fırın siparişi verdi

Cuma, 12 Mart 2021 12:27:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin bağlı kuruluşu Danieli Centro Combustion’a Duisburg’daki yenilenen Bruckhausen 4 No’lu sıcak şerit tesisinde üretilen slablar için iki yeni yürüyen tabanlı fırın siparişi verdiğini açıkladı.

Yeni yürüyen tabanlı fırınlar, enerji tüketimini, nitrojen oksit ile karbon salımını azaltıp, slab yüzey kalitesini iyileştirirken, üretimi artıracak. Yatırım, Çelik Stratejisi 20-30’un bir parçası.

Üretimin 2024 yılının başında başlaması planlanıyor.


Etiketler: slab  yarı ürünler  Avrupa Birliği  ThyssenKrupp  Almanya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11  Mar

ThyssenKrupp çelik biriminde 750 kişiyi daha işten çıkaracak
04  Mar

Almanya’nın demir cevheri ithalat fiyatları Ocak ayında aylık %15,9 arttı
01  Mar

Salzgitter düşük karbonlu slab ve galvanizli sac için uygunluk sertifikası aldı
18  Şub

Thyssenkrupp Liberty Steel ile görüşmeleri sonlandırdı, çelik birimini satmayacak
15  Şub

Thyssenkrupp rekabet gücünü artırmak için Duisburg ve Bochum tesislerini yenileyecek