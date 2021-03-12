Thyssenkrupp slab yüzey kalitesini iyileştirmek için iki yürüyen tabanlı fırın siparişi verdi

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin bağlı kuruluşu Danieli Centro Combustion’a Duisburg’daki yenilenen Bruckhausen 4 No’lu sıcak şerit tesisinde üretilen slablar için iki yeni yürüyen tabanlı fırın siparişi verdiğini açıkladı.
Yeni yürüyen tabanlı fırınlar, enerji tüketimini, nitrojen oksit ile karbon salımını azaltıp, slab yüzey kalitesini iyileştirirken, üretimi artıracak. Yatırım, Çelik Stratejisi 20-30’un bir parçası.
Üretimin 2024 yılının başında başlaması planlanıyor.