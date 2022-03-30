Thyssenkrupp yeni slab depolama sahası için dijital sistem sipariş etti

Çarşamba, 30 Mart 2022 15:51:08 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel’in Duisburg tesisindeki slab depolama sahasında kurulmak üzere depolama ve yönetim için dijital bir sistem geliştirip uygulayacağını açıkladı.

Kurulum iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada 2022’nin sonu/2023’ün başına kadar dört adet vinç ve vinç pisti, ikinci aşamada ise 2023 yılının ortasına kadar iki adet bekletme fırını dahil olmak üzere tüm slab depolama sahası devreye alınacak.

Tam otomatik sistem yılda yaklaşık 1,7 milyon mt slab için gerçek zamanlı senkronizasyon yaparak akıllı lojistik kontrolü sağlayacak ve slabların bir kısmı doğrudan 4 No’lu yeni sıcak şerit haddehanesindeki yeni bir sürekli döküm makinesi veya yürüyen tabanlı fırından gelecek.