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Thyssenkrupp Duisburg tesisinin modernizasyonu için Primetals ile anlaştı

Salı, 17 Haziran 2025 11:09:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile Almanya’daki Duisburg tesisindeki 2 No’lu sıcak haddehanesindeki slab presinin modernizasyonu için sözleşme imzaladı. Projenin 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Proje ekipmanların kullanılabilirliğini artırmak ve uzun vadeli yedek parça tedarikini güvence altına almak amacıyla ana pres motoru için yeni bir döngüsel konvertör ve sıkıştırma silindirleri, boşluk ayarı ve haddeleme tezgahı için düşük voltajlı konvertörler dahil olmak üzere elektrik ve tahrik sistemlerinin kapsamlı bir şekilde yenilenmesini içeriyor.

Yenileme çalışmaları, mevcut trafo ve motorların çoğunu koruyarak tüm konvertör teknolojilerini yenileyecek ve böylece sermaye harcamalarını önemli ölçüde azaltacak. Primetals ayrıca güvenliği ve enerji verimliliğini artırmak için kapalı devre hava-su sistemi ve ark arıza koruma sistemi içeren özel bir soğutma çözümü de kuracak.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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