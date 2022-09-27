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Thyssenkrupp Materials Services Meksika’da yeni servis merkezi kuracak

Salı, 27 Eylül 2022 16:06:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Materials Services, San Luis Potosi’de bulunan Materials de Mexico biriminde yeni servis merkezi kurmak üzere yaklaşık 37 milyon $ yatırım yapacak.

Bölgede büyüyen otomotiv sektörünün canlılığını destekleyecek olan yeni servis merkezi 65 kişilik istihdam yaratacak.   

Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere alüminyum ve yüksek mukavemetli çelik kesmek için kullanılan Schuler sac kesme hattı bulunacak olan yeni tesisin 2023 yılının ortasında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Açıklamaya göre Thyssenkrupp Materials Services son 12 ayda Kuzey Amerika pazarına toplam yaklaşık 102 milyon $ yatırım yaptı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Üretim ThyssenKrupp 

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