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ThyssenKrupp çelik biriminde 750 kişiyi daha işten çıkaracak

Perşembe, 11 Mart 2021 17:50:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi thyssenKrupp, Almanya’nın metal işçileri sendikası IG Metall ile 24 Mart 2020 tarihinde imzaladığı toplu sözleşmeye ek olarak bir anlaşma daha imzaladığını açıkladı. Şirket, Corona virüsünün neden olduğu mali kayıpları sınırlamak için toplu sözleşmede öngörülen 3.000 kişinin işten çıkarılmasına ek olarak çelik biriminden 750’ye kadar çalışanı işten çıkaracak. 2026 yılına kadar uygulanacak istihdam önlemlerini içeren mevcut toplu sözleşme yürürlükte kalacak.

Thyssenkrupp kısa süre önce Çelik Stratejisi 20-30 kapsamındaki başlıca yatırımları onayladı. Duisburg döküm haddeleme hattının dönüşümü ve başka birimlerin inşasıyla stratejinin ön koşulları yerine getiriliyor. Gelecekte, karbonsuz çelik üretimine geçiş kapsamında tüm ürünlerin de karbonsuz olması planlanıyor.


Etiketler: Corona virüsü  Avrupa Birliği  Almanya  ThyssenKrupp  |  benzer haberler »


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