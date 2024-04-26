Ternium’un net kârı ilk çeyrekte %2,3 yükseldi

Cuma, 26 Nisan 2024 10:00:52 (GMT+3) | San Diego

Latin Amerika merkezli çelik üreticisi Ternium, 2024’ün ilk çeyreğinde satış tonajı, faaliyet kârı ve AVFÖK değerinde iki haneli artışlar kaydettiğini, net kârının ise geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %2,3 artışla 491 milyon $ seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Şirketin mali raporlarına göre çelik sevkiyatları %27 artışla 3,89 milyon mt seviyesine yükseldi. Ternium geçtiğimiz yılın ilk üç ayında hiç maden sevkiyatı yapmazken bu yıl 1,42 milyon mt sevkiyat gerçekleştirdi.

Ternium’un satış geliri %31,9 artışla 4,78 milyar $, faaliyet kârı %89,1 artışla 675 milyon $ ve AVFÖK değeri 855 milyon $ seviyelerinde kaydedildi. Şirketin AVFÖK marjı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %14’ten %18’e yükseldi.

Şirket satış gelirinin %50’sini %8,3 artışla 2,39 milyar $ değerinde sevkiyat gerçekleştirdiği Meksika’dan elde etti. Brezilya satışları geçtiğimiz yıla kıyasla 25 kat artış göstererek 1,04 milyar $ seviyesinde yer aldı.

İlk çeyrekte Meksika’da ton başına elde edilen kâr %7,7 artışla 1.150$/mt olurken Brezilya’da %70,5 artışla 1.132$/mt seviyesinde kaydedildi.

Ternium, ülkenin kuzeyinde gerçekleştirdiği yatırımlarla Meksika piyasasında gücünü koruyacağını düşünüyor.

Otomotiv sektörü gibi çoğu sektör güçlü bir performans gösterirken ABD’deki enflasyondan etkilenen beyaz eşya ve elektrikli motor sektörleri zayıfladı.

Ternium, yılın ikinci çeyreğinde AVFÖK değerinin AVFÖK marjında yaşanacak bir düşüşe bağlı olarak çeyreklik bazda gerilemesini bekliyor. Bununla birlikte Ternium faaliyet gösterdiği piyasaların büyük çoğunluğun ton başına gelirinin düşmesini, maliyetlerin ise yatay seyretmesini bekliyor. Şirkete göre Meksika ve Arjantin’de çelik sevkiyatları artış gösterirken Brezilya’da sabit kalacak.

Öte yandan 2024’ün ikinci çeyreğinde demir cevheri üretiminin yatay seyretmesi bekleniyor.