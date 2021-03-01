Ternium birinci çeyrekte AVFÖK’ünün artmasını bekliyor

Pazartesi, 01 Mart 2021 12:30:34 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, güçlü çelik satış fiyatları ve istikrarlı sevkiyatları sayesinde, bu yılın birinci çeyreğinde AVFÖK’ünün geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla daha yüksek olmasını bekliyor.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Ternium geçen yılın dördüncü çeyreğinde hem Meksika hem de güney bölgesindeki birimlerinde net gelir artışı kaydetmişti. Bu yılın birinci çeyreğinde şirket, nihai mamul ihracatıyla desteklenecek olan çelik satış hacminin, endüstriyel müşterilerinin güçlü talebiyle birlikte sabit kalmasını bekliyor.

Ternium, “Ülkede çoğunlukla inşaat faaliyetleriyle desteklenen ticari pazarın nispeten sabit kalması bekleniyor. ABD’nin güneyi ile Meksika’nın kuzeyindeki şiddetli hava koşulları, doğal gaz ile elektrik piyasalarındaki sabit gidişatı bozdu ve üretimi olumsuz etkileyerek ilk çeyrekte yaklaşık 80.000 mt üretim kaybı yaşanmasına yol açtı,” ifadelerini kullandı.

Bu yılın birinci çeyreğinde, Ternium’un Arjantin dahil güney bölgesindeki birimde ise çelik satış hacminin yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.

Ternium, “Şirketimiz, Brezilya’daki slab tesisinden yapılan üçüncü taraf sevkiyatlarının, çoğunlukla şirket içi transferlerde görülen önemli artış nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde düşüş göstereceğini öngörüyor,” ifadelerine yer verdi.