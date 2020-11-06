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Ternium’un Meksika’daki gelirleri daha zayıf

Cuma, 06 Kasım 2020 09:59:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, üçüncü çeyrekte Meksika’daki gelirlerinin yıllık %20 düşüşle 1 milyar $ olduğunu açıkladı. Şirketin diğer segmentlerdeki gelirleri ise yıllık %15 düşüşle 508 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Diğer yandan, Arjantin, Bolivya, Şili, Paraguay ve Uruguay’daki tesisleri kapsayan Güney Bölgesi segmentinde ise, şirketin üçüncü çeyrek gelirleri yıllık %14 artışla 495,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları Meksika’da yıllık %11 düşüşle 1,44 milyon mt olurken, Güney Bölgesi’nde ise yıllık %9 artışla 547.000 mt oldu.

Ternium bu yılın üçüncü çeyreğinde net kârının, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 111,9 milyon $’a kıyasla 173 milyon $ olduğunu belirtti.


Etiketler: Meksika  mali sonuçlar  Ternium México  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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